Alcools. Programme nouveau BAC 2022 1re - Parcours "Modernité poétique ?"

Avions, automobiles, saltimbanques, fées aux cheveux verts, Orphée, Merlin, tour Eiffel, émigrants en route pour l'Amérique... Alcools, recueil qui distille et décante quinze ans de création, offre un mélange grisant d'ode au progrès et d'anciennes légendes ressuscitées. Critique d'art ami des cubistes, chantre de la modernité, Apollinaire explore toutes les possibilités du vers. Mais il renoue aussi avec le lyrisme traditionnel dans des compositions simples et musicales sur l'amour, la mort, le déracinement. A travers les souffrances qui ont jalonné son existence, il retrace une initiation poétique, au terme de laquelle il pourra se dire " ivre d'avoir bu tout l'univers ". Lectures analytiques. Parcours : " Modernité poétique ? " : un certain taux d'Alcools dans la veine poétique des XXe et XXIe siècles ; désir et inquiétude des temps nouveaux. Cahier photos : Apollinaire, défenseur de la modernité en peinture ; l'orphisme de Robert Delaunay. Ecriture d'appropriation. Vers le bac : exercices de grammaire, sujet de dissertation.