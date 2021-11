Terres d'Arran : Orcs & Gobelins Tome 9 : Silence

Silence était autrefois un orc de légende, un des plus grands guerriers des Terres d'Arran, un de ceux que la mort refusait d'emporter à la fin des combats. Aujourd'hui son visage porte plus de rides que de cicatrices, le vieil orc n'a plus rien d'un tueur, il n'a même plus toute sa tète, il vient pourtant de reprendre les armes. Une ancienne bataille inachevée s'est rappelée à lui et cette fois Silence compte bien la mener à son terme. Quitte à finir sa vieille carcasse, autant le faire avec du sang dans la bouche et les genoux dans la boue plutôt qu'allongé sur un lit.