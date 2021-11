Le monde des Abberley

Le passé ne pardonne pas... Dans son cottage de bord de mer, Beatrix Abberley est assassinée en pleine nuit. Etrangement, elle paraissait s'y attendre ; elle semblait même savoir qui allait la tuer. Pour Charlotte Ladram - sa nièce par alliance, qui hérite du domaine -, le choc est terrible. Très vite, un homme est accusé. Peut-être trop vite. Car un épais mystère règne autour de Tristram Abberley, le frère de la défunte, célèbre poète mort en 1938 pendant la guerre d'Espagne. Que s'est-il passé là-bas, pour que des ombres que l'on croyait enfouies ressurgissent avec une telle sauvagerie ? Charlotte essaie de percer l'énigme. Mais le voile qu'elle va soulever est bien plus lourd qu'elle le pensait : un demi-siècle de trahisons et de mensonges soudain exhumés. Le prix de la vérité a-t-il été payé ? Bientôt, un second meurtre est commis...