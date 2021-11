Survivre dans le tumulte

Patricia Darré a déjà évoqué dans plusieurs livres les rapports avec l'au-delà que son don de médium lui permet d'entretenir. Qui parmi nous ne s'est jamais écrié : " Je n'ai plus le temps de faire ce que je dois faire ! " ? Nous sommes nombreux à nous plaindre de manquer de temps, pourtant nos journées durent toujours vingt-quatre heures et nous disposons d'un nombre inouï de moyens de " gagner " du temps... Alors, mauvaise utilisation du progrès, mauvaise gestion de notre temps ? Sans doute. Mais il y a autre chose... Des phénomènes à l'oeuvre perturbent les énergies qui nous entourent, donc nos émotions et notre moral. Ils ont même des effets indésirables et durables (migraines, troubles de la vision, langueur inexplicable, etc.) sur notre physique. C'est pénible, mais pas dramatique, affirment ses guides à Patricia Darré. Des changements profonds sont en cours et l'Homme, comme les animaux, doit s'y habituer. Ce livre nous invite donc à " survivre au tumulte " qui agite aujourd'hui l'univers, en nous adaptant, certes, mais surtout en retrouvant notre vraie nature d'êtres humains, en cessant de nous comporter comme des robots - non pensants mais souffrants ! - que nous risquons de devenir si nous ne nous recentrons pas sur les valeurs profondes de notre existence. Un livre utile à tous, même, et surtout, à ceux qui ne croient en rien.