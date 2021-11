Schnock N° 36, automne 2020 : Les années Canal+. "Esprit Canal, es-tu là ?"

Au sommaire : "Esprit Canal, es-tu là? ", grand dossier de 90 pages consacré au Nouveau Monde de la télé française des années 80, moderne, coloré et rock, tout ce qui avait manqué au petit écran jusque-là. Allez, on envoie le bouzin ? Annie Girardot, la femelle mec, retour sur la carrière d'une actrice androgyne, écorchée et puissante, qui réussit l'exploit de séduire les hommes comme les femmes. Relax Max, marche arrière toute... et pleins phares sur Max Meynier, l'animateur radio de l'émission "Les routiers sont sympas" sur RTL. "Elton, Higelin, Bowie et moi", Laurent Thibault raconte les grandes heures du studio d'Hérouville. "Top 15 des chats schnocks", ode à ces ministres des intérieurs, parfois matous de gouttière, parfois princes des sofas, du Chat botté (1697) à Groucha (1983) en passant par Grosminet (1945). Mais aussi : les maos spontex, Francis de Miomandre, Yves Duteil, Jacques Poitrenaud...