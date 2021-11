So I'm a Spider, So What ? Tome 1

Je n'étais qu'une lycéenne banale, somnolant en cours, quand soudain... Une brèche s'est ouverte dans la classe, puis tout le monde s'est dématérialisé ! A mon réveil, j'étais réincarnée... en araignée. Un petit insecte de niveau 1, coincé dans un horrible labyrinthe où le danger est partout ! Pour survivre, me voilà condamnée à améliorer mes compétences en affrontant des monstres comme moi et à fuir des aventuriers rebutés par mon apparence... Qu'on me donne la soluce pour réchapper de cet enfer ! Vite, tant qu'il me reste des points de vie !