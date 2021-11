Métaphysicon. Nous avons une âme qui survit après notre mort. Cela se démontre mathématiquement

Y a-t-il une vie après la mort ? Un paradis ? Un enfer ? Un purgatoire ? Depuis toujours, l'humanité se pose ces questions existentielles, car elles donnent un sens à notre vie. Les croyants de toutes les religions... croient. C'est simple. Les incroyants... ne croient pas. C'est simple aussi. Mais quelle est la vérité ? Après avoir révolutionné la cosmologie et l'astrophysique avec son modèle d'univers Janus, Jean-Pierre Petit ouvre une nouvelle porte conduisant à un autre espace-temps. Oui, il existe bien un "couloir" qui relie le monde physique au monde de la métaphysique, encore inconnu il y a peu. Dans ce modèle, la physique et la métaphysique fusionnent. Tout fait sens et s'unifie, du rêve à l'imaginaire, en passant par la mort, qui n'est rien d'autre que la rupture de la connexion entre notre cerveau et cet autre espace-temps, siège de la conscience. Oui, nous avons une âme qui reste vivante après notre mort ! Jean-Pierre Petit le démontre à travers son modèle, en répondant aux questions précises de Jean-Claude Bourret.