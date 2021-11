Le Papa de Simon et 5 nouvelles réalistes et fantastiques

Le Papa de Simon - Pierrot - La Mère Sauvage - Magnétisme - la Morte - La Peur D'un côté, Maupassant, le réaliste, dépeint la société dans toute sa cruauté, sa mesquinerie et sa violence. De l'autre, Maupassant, l'écrivain de l'étrange et du fantastique, entraîne le lecteur au coeur de l'inexplicable, du surnaturel et de la peur... Dans ces six histoires dévoilant ou interrogeant le réel, le maître du récit au XIXe siècle provoque des émotions qui ne laisseront personne indifférent ! Notions littéraires : les thèmes du fantastique, les paroles rapportées Histoire des arts : le réalisme en peinture au XIXe siècle, la guerre de 1870 dans les nouvelles de Maupassant, le fantastique dans l'oeuvre de Maupassant