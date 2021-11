L'île des esclaves. Avec le parcours "Maîtres et valets"

Après le naufrage de leur navire, deux aristocrates athéniens, Euphrosine et Iphicrate, échouent sur une île avec leurs esclaves, Cléanthis et Arlequin. Sur cette île, la règle veut que maîtres et esclaves échangent leur identité et leur statut social. Dans cette comédie à la fois cruelle et drôle, Marivaux invite à réfléchir à la possibilité de relations humaines qui ne seraient pas fondées sur la domination.