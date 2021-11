Le monde de Cyberpunk 2077

Présenté à l'occasion de la Paris Games Week 2019, Cyberpunk 2077 a démontré par le flot de visiteurs présents lors des séquences de gameplay, que le nouveau jeu de CD Projeckt Red (la trilogie The Witcher) est l'un des RPG les plus attendus pour le début 2020. Il a donc tout naturellement droit à son artbook officiel. Les joueurs y découvriront de superbes illustrations, différents concept art et une pléthore d'informations supplémentaires sur l'univers du jeu.