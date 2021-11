La vie qui m'attendait

Romane, trente-neuf ans, est médecin et hypocondriaque. Sa vie monotone bascule le jour où l'une de ses patientes lui dit l'avoir vue sortir en larmes du bureau d'un pneumologue à Marseille. Pourtant Romane est en pleine forme, et n'a jamais mis les pieds dans cette ville. Troublée par l'impression que ce mystère répond au vide qu'elle ressent depuis toujours, Romane décide de partir à la recherche de cette autre qui lui ressemble tant. Son enquête la guide vers Juliette, libraire à Avignon. Lorsque les deux femmes se rencontrent, l'évidence s'impose : elles sont jumelles. Comment est-il possible que chacune ignore l'existence de l'autre ? Quels secrets cachent leurs familles respectives ? En cheminant vers la vérité, les deux soeurs se lancent dans un étonnant voyage entre rires et douleurs... Après La Chambre des merveilles, phénomène mondial traduit dans 25 langues et en cours d'adaptation au cinéma, Julien Sandrel livre un second roman bouleversant et lumineux, sur la quête du bonheur et le courage de réinventer sa vie.