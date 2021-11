Daniel Pitt : Le manoir d'Alderney

Londres, 1910. Tout accable Philip Sidney, diplomate britannique à l'ambassade de CD Washington, accusé de détournements de fonds. Chargé de sa défense, Daniel Pitt doute de son client, du dossier tressé d'étranges coïncidences, et tout autant de lui-même : sa propre soeur est proche de la victime. L'affaire en cache bien une autre, et lorsqu'un cadavre vient entraver le procès, le jeune avocat se lance dans une enquête dangereuse, aux rouages labyrinthiques. Une histoire de passions, de vengeance et d'idéaux pervertis, qui, dans l'ombre de la Grande Guerre à venir, le mènera jusque dans la Manche, sur la mystérieuse île d'Alderney...