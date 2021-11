Les Fleurs du mal. Programme nouveau BAC 2022 1re - Parcours "Passion et tragédie", Edition 2021

Considérées comme une attaque aux bonnes moeurs par la société bourgeoise du XIXe siècle, Les Fleurs du mol se trouvent à la charnière du romantisme, qui brille de ses derniers feux, et du symbolisme, qui ne naîtra qu'à la fin du siècle et qui choisit Baudelaire comme précurseur prestigieux. Les écrivains se retrouvent alors face à une modernité qu'il faut apprivoiser pour parvenir à l'intégrer à l'art. Mais comment faire de la littérature dans une époque de grands bouleversements qui semble vulgaire aux poètes ? La réponse de Baudelaire est à la fois provocatrice et brillante : poétisons la vulgarité et vulgarisons la poésie. Autrement dit, transformons la boue en or. Dossier pédagogique spécial nouveaux programmes. Parcours : Alchimie poétique : la boue et l'or. Pour aller plus loin : La modernité poétique.