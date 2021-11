Max et Lili veulent soigner tout le monde

L'histoire : Max et Lili ont applaudi les soignants pendant l'épidémie de Covid-19 et leur voisine, madame Fifi, a été emmenée en ambulance... C'est décidé, ils veulent aussi être utiles, à leur manière ! Comment vont-ils s'y prendre ? Le sujet : Ce livre de Max et Lili parle de la curiosité pour la recherche scientifique sur les virus et les maladies infectieuses, et de l'admiration pour ceux qui risquent leur vie pour soigner les autres. La réflexion : Une histoire pour comprendre qu'il faut s'habituer à vivre avec de nouveaux virus. Avec l'espoir que les scientifiques partagent leur travail et leur intelligence pour gagner ces batailles. Et que les enfants gardent l'envie d'explorer et de continuer cette incroyable aventure humaine !