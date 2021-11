J'apprends à lire avec Sami et Julie : Sami et Julie à Londres. Niveau CE1

Sami et Julie partent en vacances à Londres. Tellement de choses à découvrir : Big Ben, Buckingham Palace, et peut-être une rencontre avec Kate ? J'apprends à lire avec Sami et Julie est une collection spécialement conçue pour accompagner les enfants dans leur apprentissage de la lecture. Elle propose des petites histoires courtes et faciles à lire. L'enfant peut lire tout seul dès le début de l'apprentissage de la lecture.