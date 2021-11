La tentation d'un milliardaire ; En proie au désir ; L'enfant d'une nuit d'été

La tentation d'un milliardaire, Julia James Quand Rafael Sanguardo a posé les yeux sur la mystérieuse Celeste, il a immédiatement su qu'il lui fallait cette femme... qui ne cesse de le repousser ! Voilà que, pour le fuir, elle a même accepté du travail à Hawaï. Résolu à la séduire à tout prix, il décide de la rejoindre sur les îles. Dans ce décor de rêve, Rafael en est sûr, elle n'aura pas la moindre chance de lui résister... En proie au désir, Emma Darcy Ethan Cartwright. Un nom qui représente tout ce que Daisy déteste. Non seulement cet homme sans scrupule a bâti sa richesse au détriment des petites gens, mais il a des manières de séducteur impénitent. Hélas, quand il lui propose de travailler pour lui, Daisy doit se résoudre à accepter son offre - en se faisant la promesse de résister au trouble brûlant qu'il éveille en elle... L'enfant d'une nuit d'été, Mira Lyn Kelly A la minute où elle rencontre Jeff Norton, Darcy sait qu'il ne peut lui apporter que des ennuis. Cet homme est trop beau, charismatique... envoûtant. Et, pourtant, elle s'abandonne à la passion entre ses bras, pour une nuit sans lendemain, croit-elle. Car, bientôt, Darcy se découvre enceinte et n'a d'autre choix que de revoir Jeff pour lui annoncer qu'elle porte son enfant...