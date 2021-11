T comme tombeau

Alors qu'il n'a plus que quelques semaines à vivre, l'intrépide Gideon Crew est sous le choc. Du jour au lendemain, il est licencié par son employeur et il a une heure pour débarrasser les lieux ! Mais c'est alors qu'on lui donne un précieux indice pour déchiffrer le code de Phaistos, une tablette datant de plusieurs milliers d'années. Elle indique un lieu, à la frontière de l'Egypte et du Soudan. Sur place, avec l'aide d'une égyptologue, il découvre un tombeau, qui pourrait bien être celui d'Akhenaton. Et si ce pharaon était le véritable auteur des dix commandements ? Et s'il en existait un onzième ? La cinquième et la plus dangereuse mission de Gideon Crew !