100 poêmes classiques et contemporains. Anthologie de la poésie française

Une anthologie de la poésie française de Rutebeuf à Michaud, en passant par Ronsard, La Fontaine, Lamartine ou Rimbaud, etc. sélectionnée en fonction des programmes et instructions de l'Éducation nationale. Un classement thématico-chronologique qui constitue une petite histoire de la poésie française.Une sélection des oeuvres adaptée au niveau des collégiens, qui comprend les grands classiques, mais qui s'ouvre aussi à la découverte d'oeuvres plus originales.