Bienvenue chez les Loud Tome 10 : Les multiples facettes de Lincoln Loud

Lincoln Loud a onze ans et une imagination débordante. Quand on est le seul garçon de la maison et qu'on vit au milieu de 10 soeurs, on a parfois besoin d'un peu de tranquillité et pour cela, il faut savoir faire preuve d'imagination. Rejoignez Lincoln, sa famille et ses amis pour observer "l'homme qui a toujours un plan". Assistez aux aventures trépidantes du super héros Ace Savvy et de son acolyte Jack le borgne ! Faites équipe avec votre meilleur copain pour former Clincoln Mc Cloud, l'agence de détectives capables de résoudre les enquêtes les plus complexes. Essayez de trouver la sérénité, à l'instar de Lincoln Loud qui, en frère prévenant, emmène sa famille dans un lieu propice à la chasse aux bonbons, qui aide à trouver des idées de menus pour le diner et qui s'improvise coach pour entraîner sa soeur aînée, Lynn. En plus de tout ça, les jumelles Lola et Lana participent à une convention de jumeaux, Leni confond Lori avec un mannequin et Luan passe un bon moment quand on lui resserre ses bagues. Qui l'eût cru ?