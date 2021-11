Une famille idéale ; Séduite par un chirurgien ; Passion dans les Caraïbes

Une famille idéale, Sue MacKay Après la disparition de sa meilleure amie, Karina devient la tutrice du petit Mickey - un enfant adorable qu'elle aime comme son fils et qui, à son contact, retrouve peu à peu sa joie de vivre. Aussi est-elle révoltée quand l'oncle de Mickey, le Dr Logan Pascale, fait brusquement irruption dans leur vie, au risque de menacer le fragile équilibre du petit garçon... Séduite par un chirurgien, Louisa George Juriste au St Carmen Hospital, Ivy doit s'occuper d'un cas épineux : la diffusion en ligne d'une photo sexy d'un certain Matteo Finelli, chirurgien pédiatrique. Mais, alors qu'elle tente de le sensibiliser aux effets désastreux qu'une telle imprudence peut avoir sur la réputation de l'hôpital, Matteo semble résolu à exercer ses talents de séduction... sur elle ! Passion dans les Caraïbes, Joanna Neil Lorsqu'on lui propose un poste de médecin urgentiste sur une petite île des Caraïbes, Jessie accepte sans hésiter. Mais, une fois sur place, elle se rend compte que ce qui fait battre son coeur d'excitation n'est pas son travail exaltant, ni même le ciel d'azur ou la plage de sable blanc. Non, c'est plutôt la proximité troublante du Dr José Benitez, son nouveau patron !