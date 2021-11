Abigaël, messagère des anges Tome 6

A l'aube de l'été 1948, la guerre continue de hanter les esprits. Chacun pleure ses disparus et tente de guérir ses blessures. Pourtant, sur la vallée des Eaux-Claires souffle un vent de renouveau : Abigaël vit désormais auprès de son grand amour Adrien et s'apprête à donner le jour à leur premier enfant. Mais l'accouchement, long et pénible, se révèle une terrible épreuve. La messagère des anges ne doit sa survie qu'à l'intervention inespérée d'une exilée de retour dans son pays natal, Claire Roy, la dame du Moulin du Loup. Toute à la joie de ces retrouvailles inattendues et de cette naissance presque miraculeuse, la jeune femme doit bientôt lutter contre des esprits haineux, surgis de l'au-delà. Malgré le soutien de sa famille, son bonheur d'épouse et de mère est menacé. Les dons d'Abigaël seront-ils assez forts pour l'aider à triompher...