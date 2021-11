Le Tour du monde en quatre-vingts jours

Un gentleman londonien, Phileas Fogg, et son domestique, le débrouillard Passepartout, quittent Londres pour un tour du monde semé d'embûches, à la suite d'un pari. C'est l'occasion pour Jules Verne de nous entraîner dans une aventure palpitante : la traversée de l'Inde, du Japon, de l'Amérique, par tous les moyens de transport possibles ! Défi humain, enquête policière, histoire d'amour, tous les ingrédients sont là pour réussir un best-seller, dès la première parution du roman, en 1873. Plus d'un siècle après, des films et de nombreuses adaptations pour le théâtre ou la télévision témoignent encore de son succès.