Un chasseur en campagne

Il était temps d'en savoir un peu plus sur l'homme qui parle depuis des années au nom de tous les chasseurs de France et qui défend avec passion une écologie pragmatique. "Le patron des chasseurs" est connu pour parler sans langue de bois aux principaux leaders politiques de gauche et de droite, aux ministres comme au président de la République, pour défendre ce monde rural très souvent caricaturé. Il est vrai qu'après la colère des gilets jaunes et la forte poussée des votes extrêmes dans nos campagnes, le temps est maintenant compté de mettre un terme à la vision technocratique et à l'écologie punitive qui s'imposent depuis des décennies dans nos terroirs. Elu local, il parle sans tabou de cette ruralité vivante et joyeuse qui se doit d'être à la fois moderne et novatrice, tout en étant respectueuse de la nature et des traditions. Willy Schraen aborde aussi les réformes historiques de la chasse française qui placent aujourd'hui cette passion populaire au coeur de la biodiversité, de la police rurale et de la connaissance scientifique. Par ce témoignage, il cherche à mobiliser ceux qui refusent de croire que la ville serait notre seul avenir alors que vingt millions d'habitants et 95 % des communes de France font partie intégrante de cette France rurale trop souvent oubliée.