Bescherelle L'essentiel. Pour mieux s'exprimer à l'écrit et à l'oral

Un ouvrage de référence qui répond à toutes les questions qu'on peut se poser au quotidien sur le bon usage du français. Un tout-en-un en cinq parties - La grammaire pour connaître toutes les notions grammaticales : la nature et la fonction des mots, les différentes propositions... - L'orthographe pour résoudre les principales difficultés orthographiques : former le pluriel des mots, faire les accords qui conviennent... - La conjugaison pour maîtriser toutes les particularités des formes verbales, ainsi que l'emploi des temps et des modes. - Le vocabulaire pour enrichir et varier ses phrases : éviter les contresens, distinguer les mots de sens proches, choisir le mot juste... - L'expression pour améliorer son style à l'écrit comme à l'oral : éviter les fautes de construction, s'exprimer avec logique, éviter les mots superflus... Un ouvrage pour tous - Bescherelle, L'essentiel est destiné à tous ceux - élèves, étudiants et adultes - qui veulent améliorer leur expression orale et écrite. - Rédigées dans un langage simple, les explications sont illustrées par plus de 5 000 exemples. L'ouvrage propose également des exercices et des quiz pour vérifier ses connaissances. - Des index détaillés, à la fin de l'ouvrage, permettent de retrouver immédiatement la réponse à la question qu'on se pose.