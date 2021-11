Recettes salées et sucrées avec cake factory. les petits livres des recettes Tefal

Vous aimez cuisiner au four mais vous avez toujours peu de brûler vos petits plats ? Et si vous vous lanciez dans la cuisine salée avec Cake Factory ? Car non, votre mini-four intelligent ne se cantonne pas qu'à la pâtisserie ! Mini-cakes à la feta, épinards et noix, quiche lorraine aux lardons, lasagnes à la bolognaise, parmentier de cabillaud ou encore crumble poire et chocolat... Explorez toutes les fonctionnalités de Cake Factory grâce à 75 recettes salées et sucrées, pour des repas toujours réussis de l'apéritif au dessert et sans difficultés !