Un parfum de volupté ; Amants d'un été ; Retour en Louisiane

Un parfum de volupté, Kate Carlisle Depuis que Grace s'est installée à Alleria, une île des Caraïbes, elle a l'impression de revivre. Elle y travaille pour Logan Sutherland, et leur collaboration est des plus houleuses. Logan est très dur à son égard : si elle ne lui a pas prouvé qu'elle est une employée modèle d'ici une semaine, elle devra quitter l'île... Amants d'un été, Catherine Mann Hillary est enchantée : l'inconnu qui occupe le siège voisin du sien dans son vol pour Chicago a un effet incroyable sur elle. Hypnotisée par ses yeux, elle fond sous son charme. Pourtant, quelque chose en lui éveille sa méfiance. D'abord, son visage, qui lui est familier. Ensuite, leur rencontre parfaite. Un peu trop pour être le fruit du hasard... Retour en Louisiane, Ann Major Depuis que Zach Torr est de retour à Bonne Terre, les choses vont de mal en pis pour Summer. Car cet homme qu'elle a aimé autrefois, non content de racheter ses terres, la soumet à un chantage. Il jettera son frère en prison, si elle refuse de s'installer chez lui. Summer est bouleversée, car les intentions de Zach sont claires : il veut la mettre dans son lit...