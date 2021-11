Les plus beaux poèmes d'amour

Des premiers émois aux folles étreintes, voici une anthologie amoureuse des plus beaux poèmes écrits, lus, rêvés, partagés sur l'amour. Enfantines, bucoliques, clandestines, contrariées, fatales, ou éternelles... les amours sont depuis que l'homme est homme l'une des plus grandes sources d'inspiration. Les plus beaux vers de Ronsard, Baudelaire, Hugo, Verlaine, La Fontaine, Rimbaud, Molière, Mallarmé et bien d'autres encore.