1968, Boston, dons le Massachusetts, le jeune Bruce Wainwright, homonyme du personnage de fiction "Bruce Wayne", voit ses parents brutalement abattus, comme un écho cruellement ironique au héros de bande dessinée Batman dont il est un avide lecteur. Désemparé, Bruce est néanmoins désireux de surmonter son trauma mais se voit poursuivi par une mystérieuse forme noire prenant vie. Un être d'ombre qui n'est pas loin de ressemblera... une chauve-souris humaine . Batman - Créature de la Nuit se place dans la continuité de Superman- Identité Secrète écrit par le même Kurt Busiek (Astro City) et qui voyait un homonyme de Clark Kent découvrir qu'il avait des pouvoirs phénoménaux dans un monde où Superman n'était qu'un personnage de bandes dessinées. Ici, BusieK s'associe au talentueux John Paul Leon (Earth X) pour un récit étouffant qui ausculte les doutes et les fêlures de son héros et pose la question : comment continuer à faire le bien quand toute une société se révèle corrompue ?