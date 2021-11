Une douce odeur de pluie

Trois générations, deux séparations, un secret... Lorsque Kate fuit l'Irlande pour échapper à sa famille, elle se fait une promesse : celle d'être toujours là pour son enfant. Pourtant, quinze ans plus tard, l'histoire se répète : un gouffre s'est creusé entre Kate et sa fille. L'adolescente quitte Londres pour se rendre chez Edward et Joy, ses grands-parents qu'elle connaît à peine. Marquée par sa séparation douloureuse avec Kate, Joy se réjouit à l'idée de passer du temps avec sa petite-fille, mais la réticence de cette dernière est décourageante. Lorsque sa curiosité fait resurgir un secret de famille longtemps enfoui, Joy n'a plus d'autre choix que de faire face à son passé. Peut-être est-il encore temps de guérir de vieilles blessures... " Un merveilleux roman, fort en émotions, peuplé de personnages inoubliables, dont on ne fait qu'une bouchée. " The Bookseller " Un roman d'une incroyable justesse sur les relations mères-filles. " Elle " Un premier roman impressionnant. " Publishers Weekly " Une lecture délicieuse ! " Library Journal