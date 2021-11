La cuisine de référence. Techniques et préparations de base, fiches techniques de fabrication

Ce livre est la référence des examens et concours en France et à l'étranger. Il est conçu pour préparer les examens : les techniques sont simples et choisies pour que l'élève puisse réussir. Les recettes sont intemporelles et chacune permet la réalisation de nombreuses recettes dérivées. Parmi ces recettes figurent les 100 recettes préférées des Français. Avec environ 500 techniques de base, quelque 1000 fiches techniques et plus de 3000 photos à valeur pédagogique, ce livre est le plus complet dans son domaine. L'accès à 118 vidéos de techniques vers lesquelles l'élève ou le professionnel peut se diriger, complète l'ensemble.