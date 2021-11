Les mémoires de Vanitas Tome 8

Le mythe des vampires revisité par Jun Mochizuki, reine de la fantasy gothique et auteure de Pandora Hearts ! La bête du Gévaudan s'apprête une nouvelle fois à entrer en scène... Afin d'empêcher Noé d'intervenir, Chloé d'Apcher et Jean-Jacques l'enferment au château. Mais, contre toute attente, le serviteur de la sorcière d'argent offre son sang au prisonnier avant de partir : le jeune archiviste est alors envahi par de douloureux souvenirs... Vanitas finit par retrouver son partenaire et apprend par la même occasion que les deux vampires ont subi volontairement la malédiction de Nenia ! Qu'à cela ne tienne, l'héritier de la lune bleue et son compagnon sont prêts à démêler cette affaire. Hélas, ils tombent nez à nez avec le paladin Astolphe du Grenat, qui n'a pas l'intention de les laisser s'en sortir vivants !