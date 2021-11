Les Nouvelles aventures de Barbe-Rouge Tome 1 : Pendu haut et court !

A présent corsaires du Roy, Barbe-Rouge, Eric, Baba et Triple-Patte partent en chasse du " Spectre ", un mystérieux pirate qui rançonne les planteurs de Pamticoe Sound. Une course mortelle s'engage contre un adversaire machiavélique... Entre hommage respectueux aux créateurs, Jean-Michel Charlier et Victor Hubinon, et nécessaire actualisation du mythe, Jean-Charles Kraehn et Stefano Carloni signent un retour fracassant du plus célèbre pirate de la BD franco-belge dans ce premier tome d'un diptyque !