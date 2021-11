Rani Tome 8 : Marquise

1743. L'Europe est devenue un champ de bataille. Les tumultes de la Guerre de Succession d'Autriche résonnent jusqu'au bout du monde. A l'heure d'enterrer son père naturel, Jolanne de Valcourt, jeune femme ardente, insoumise et fougueuse, est bien loin de ces préoccupations. Mais, trompée par son demi-frère et accusée de trahison, elle est brutalement rattrapée par l'Histoire. Sa vie bascule. Passion, complots, vengeance... de la France jusqu'aux Indes, Jolanne s'apprête à vivre la plus grande des aventures, pour bientôt devenir Rani.