Le chant de l'assassin

1972. En prison depuis plus de vingt ans, Evan Riggs n'a jamais connu sa fille, Sarah, confiée dès sa naissance à une famille adoptive. Le jour où son compagnon de cellule, un jeune musicien nommé Henry Quinn, est libéré, il lui demande de la retrouver. Mais lorsque Henry arrive à Calvary, au Texas, le frère de Riggs, shérif de la ville, lui affirme que la jeune femme a quitté la région depuis longtemps, et que personne ne sait ce qu'elle est devenue. Malgré tout, Henry s'entête. Il a fait une promesse, il la tiendra. Il ignore qu'en réveillant ainsi les fantômes du passé, il va s'approcher d'un secret que les habitants de Calvary veulent dissimuler. A tout prix. Avec ce retour aux sources qui évoque par bien des aspects Seul le silence, R. J. Ellory nous livre un roman magistral, d'une puissance émotionnelle rare. Un de ses plus captivants, un de ses plus humains aussi. Une histoire sombre, mélancolique et profonde. Catherine Balle, Le Parisien. R. J. Ellory poursuit son exploration de l'âme humaine et saupoudre juste ce qu'il faut de violence et d'émotions pour nous livrer un grand roman noir. Franck Thilliez, Le Monde des livres. Traduit de l'anglais par Claude et Jean Demanuelli.