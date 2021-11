On n'est pas sérieux quand on a presque dix-huit ans ! ... Kerry profite de l'absence de ses parents pour organiser une grande fête de fin d'année. Ce sera sa dernière danse. Au petit matin, le corps de l'adolescente est retrouvé au fond de la piscine. La thèse de l'accident écartée, la famille de Kerry doit se résigner à l'idée que la jeune fille a été tuée par un membre de son cercle proche. Son petit ami, avec lequel elle s'est disputée pendant la fête ? Jamie, le voisin, dont la mère retrouve une pile de vêtements mouillés dans un coin de la chambre ? Un de ses camarades de classe ? Aline, sa soeur aînée, qui vient d'être nommée conseillère d'orientation dans le lycée de Kerry, est peut-être la mieux placée pour découvrir la vérité. Mais ce sera au péril de sa vie. Une ronde macabre où vérité et mensonge se tiennent par la main.