Le grand livre de la viennoiserie. Classique - Tendance - Prestige

LA REFERENCE INCONTOURNABLE DE LA VIENNOISERIE ! Avec ses 80 recettes techniques et précises, dont une trentaine en pas à pas illustrés, Le Grand Livre de la Viennoiserie est la nouvelle bible de la discipline. Entre grands classiques français, délices du monde et créations originales du concours MOF, ce livre vous propose un tour d'hori3on complet d'une viennoiserie qui oscille entre tradition et modernité. Croissant, torsade, cinnamon roll ou encore couronne chocolatée, nos quatre auteurs et experts partagent ici leur technique et leur savoir-faire pour faire de vous les prochaines stars de la viennoiserie. Un ouvrage de référence pour tous les professionnels et amateurs éclairés, soucieux d'élargir leurs compétences et de découvrir des recettes originales et inédites.