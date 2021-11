La cachette

Une famille d'acteurs célèbres. Une enfant prodige à l'avenir tout tracé. Mais pourtant rien ne se déroule comme prévu. Voici l'histoire de Caitlyn Sullivan. Héritière d'une dynastie hollywoodienne, elle est kidnappée à l'âge de dix ans. Si sa ruse lui permet d'échapper à ses ravisseurs quelques heures plus tard, elle découvre que la principale responsable de son enlèvement est l'une des personnes les plus chères à son coeur... Les années passent, et la jeune femme cherche sa voie, voyageant avec un père surprotecteur au gré de ses tournages. Jusqu'au jour où elle reçoit des appels et des messages anonymes qui la plongent à nouveau dans le drame... Une chose est sûre : si elle veut avancer, elle va devoir retourner dans la maison de son enfance, et faire face aux démons qui ont jalonné sa vie.