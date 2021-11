Le Roman de Renart

Renart, le rusé goupil, a faim. Il a plus d'un tour dans son sac pour parvenir à ses fins et n'hésite pas à duper Chanteclerc le coq, Brun l'ours, Tibert le chat et, surtout, Ysengrin le loup, son ennemi juré. Mais réussira-t-il à échapper à la colère de Noble le lion ? Suivez Renart dans ses aventures et découvrez la société médiévale comme vous ne l'avez jamais vue ! Des questionnaires progressifs de compréhension et d'analyse du texte. Des exercices de vocabulaire à partir de champs lexicaux. Des activités d'expression orale. Des travaux d'écriture. Des activités numériques. Des activités Histoire des arts. Les grands thèmes de l'oeuvre : des animaux et des hommes ; Renart aux mille ruses ; parodie et satire de la société médiévale. Deux groupements de textes : la ruse, une arme contre les puissants ; rire au Moyen Age : une critique de la société et des défauts humains. Recommandé pour le cycle 3 en 6e : Ruses, mensonges et masques.