Lettres persanes. Avec le parcours "Le regard éloigné"

Le célèbre roman épistolaire de Montesquieu, suivi d'un parcours littéraire " Le regard éloigné " . Dans une édition conforme aux nouveaux programmes de français du lycée, incluant notamment des prolongements artistiques et culturels et un dossier Nouveau bac. L'oeuvre Dans ce roman épistolaire emblématique des Lumières, Montesquieu met en scène Usbek et Rica, deux Persans qui séjournent en France et découvrent, avec étonnement, ses us et coutumes... Sous le masque de leurs lettres, évidemment fictives, il nous livre une critique sévère des moeurs et de la politique de son époque. Le parcours " Le regard éloigné " 10 textes du siècle des Lumières pour analyser le stratagème du regard éloigné et ce qu'il permet de dénoncer. La réflexion est organisée selon ce plan : 1. Regarder loin 2. Regarder de loin 3. Regarder l'homme de plus haut Le dossier Toutes les ressources utiles au lycéen pour étudier l'oeuvre dans le cadre des nouveaux programmes : - un avant-texte pour situer l'oeuvre dans son contexte - au fil du texte, la rubrique " Des clés pour vous guider " - après le texte : - des repères sur l'oeuvre - un groupement de textes complémentaires " L'Orient en littérature " - des sujets types pour l'écrit et l'oral du nouveau bac français Des prolongements artistiques et culturels Une sélection de 6 documents visuels, en lien avec le thème du parcours, et des outils pour les analyser. Et un guide pédagogique Sur www. classiques-et-cie. com. En accès gratuit réservé aux enseignants, il inclut tous les corrigés : des questionnaires au fil du texte, des sujets de bac, des lectures d'images.