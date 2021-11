Dans le murmure des feuilles qui dansent

Anaëlle, une jeune femme dont la vie a été bouleversée par un accident, se reconstruit doucement, entre son travail et sa passion pour l'écriture. En cherchant des informations pour le roman policier qu'elle est en train d'écrire, elle va entamer une correspondance avec un procureur de la région. Thomas est menuisier, mais il délaisse son atelier. Tous les jours, il raconte des histoires merveilleuses d'arbres et de forêt pour mettre un peu de couleurs dans la chambre d'hôpital de Simon, son petit frère. Chacun se bat à sa manière contre la fatalité. Mais est-ce vraiment le hasard qui va sceller leur destin ? Agnès Ledig noue dans ce roman une histoire simple et poignante où des âmes blessées donnent le meilleur d'elles-mêmes et nous rappellent, avec l'aide de la nature, que la vie est plus forte que tout.