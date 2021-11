L'ombre de la baleine

L'archipel de Stockholm vit des heures inquiétantes : des cadavres de jeunes hommes échouent sur ses côtes. Un tandem de flics est missionné : la jeune Malin, enceinte, et son supérieur. Manfred, dont la fille est entre la vie et la mort. Les fausses pistes s'accumulent mais tout bascule le jour où la mère de Samuel signale sa disparition... Elle ne sait pas que son ado rebelle s'est trouvé une planque idéale sur une île désolée, embauché par la mystérieuse Rachel pour veiller sur son fils Jonas, plongé dans un étrange coma. Retournements incroyables, intrigues entrelacées, réflexion passionnante sur la fragilité de l'adolescence et de la filiation : Camilla Grebe, la nouvelle grande dame du polar, réussit un tour de force.