Regarde les lumières mon amour

Comme beaucoup, Annie Ernaux se rend dans un hypermarché pour faire ses courses. Pendant une année, elle a noté ses observations sur ce lieu familier, s'efforçant de le regarder d'un oeil neuf, de voir l'inaperçu. Tour à tour amusée, attendrie et indignée, elle décrypte les stratégies commerciales, s'insurge contre les stéréotypes qu'elle débusque à chaque coin de rayon, et décrit le ballet ininterrompu des employés et des clients. Sous sa plume, ce "grand rendez-vous humain" devient plongée au coeur de notre société. Plus qu'un tableau exhaustif, Annie Ernaux livre une "capture impressionniste" du monde de la grande distribution et élève un lieu du quotidien au rang de sujet littéraire.