L'Ingénu. Avec un parcours "Voltaire, esprit des Lumières"

Un conte philosophique majeur, suivi d'un parcours littéraire " Voltaire, esprit des Lumières " . Dans une édition conforme aux nouveaux programmes de français du lycée, incluant notamment des prolongements artistiques et culturels et un dossier Nouveau bac. L'oeuvre Un jeune Indien d'Amérique découvre la France sous Louis XIV. C'est l'occasion pour Voltaire d'interroger les préjugés de la société sous l'Ancien Régime et de livrer un vibrant plaidoyer en faveur de la tolérance. Le parcours " Voltaire, esprit des Lumières " 10 textes de Voltaire pour analyser les valeurs des Lumières. La réflexion est organisée selon ce plan : 1. La raison au service du progrès et du bonheur 2. Un programme de réformes politiques 3. Un idéal de liberté et de paix Le dossier Toutes les ressources utiles au lycéen pour étudier l'oeuvre dans le cadre des nouveaux programmes : - un avant-texte pour situer l'oeuvre dans son contexte - au fil du texte, la rubrique " Des clés pour vous guider " - après le texte : - des repères sur l'oeuvre - un groupement de textes complémentaires " Qui est l'autre ? " - des sujets types pour l'écrit et l'oral du nouveau bac français Des prolongements artistiques et culturels Une sélection de 6 oeuvres visuelles illustrant le siècle des Lumières. Et un guide pédagogique Sur www. classiques-et-cie. com. En accès gratuit réservé aux enseignants, il inclut tous les corrigés : des questionnaires au fil du texte, des sujets de bac, des lectures d'images.