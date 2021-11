Les Fleurs du mal. Programme nouveau BAC 2022 1re - Parcours "Alchimie poétique : la boue et l'or"

En 1857, le couperet de la censure tombe sur Les Fleurs du mal : Baudelaire est contraint de supprimer plusieurs pièces d'un édifice poétique conçu avec fureur et patience. La blessure est immense mais le " guignon " se transforme bientôt en " bénédiction ". En 1861 paraît la deuxième édition des Fleurs du mal, enrichie de nombreux poèmes qui dotent le recueil d'une modernité géniale. Peuplé de créatures sensuelles et de monstres hideux, parfumé de myrrhe et de sang, ce " maître-livre de notre poésie " (Yves Bonnefoy) extrait la beauté des noires immondices et dévoile la condition tragique de l'homme, partagé entre volupté et souffrance, désir d'absolu et goût du vice. Prince des nuées déchu ou mage investi d'une mission prophétique, le Poète offre à l'aveugle humanité ses fleurs maladives. Etude de l'oeuvre : vie du poète maudit ; questionnaire de lecture ; explications de texte. Parcours : " Alchimie poétique : la boue et l'or " : préfaces des Fleurs du mal ; le travail alchimique des poètes ; sujets de dissertation. Cahier photos.