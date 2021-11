Jérémiah Tome 38 : Tu piges ?

Au milieu du désert, à Bend Yellow, Jeremiah et Kurdy attendent le bus pour rejoindre la ville. Mais quand celui-ci arrive, ils assistent à un drame familial. Deux frères à cheval sont venus récupérer leur soeur Jenny, qui s'est enfuie avec son amant Palomino, tué sur-le-champ. Dans la bagarre, ils ont pourtant évoqué une mystérieuse histoire d'émeraudes et bientôt tous les passagers sont au courant. Toujours prêts à rendre service à une demoiselle en détresse, les deux héros jouent les protecteurs auprès de Jenny, exubérante et volontaire, qui ne manque ni de sex-appeal ni de caractère sous sa perruque verte. Dans cette cavale, ils auront bientôt des nouvelles de ceux qui la recherchent, et pas seulement ses frères. Le refuge le plus sûr reste encore l'Enfer, ce quartier qui regroupe tous les marginaux et hors-la-loi de la ville...