Elfes Tome 27 : Les maîtres Ogham

La forêt de Torunn est l'une des plus anciennes d'Arran et les clans elfes qui la peuplent ont une réputation de sauvagerie qui a traversé les âges. Une sauvagerie envers les étrangers mais également entre les clans qui se disputent ce gigantesque territoire... Kaënn l'a appris à ses dépens. Alors qu'il était un jeune enfant, le maître ogham du clan des Hautes Frondaisons a tué son père avant de l'adopter pour faire de lui son fils et un guerrier. Kaënn sera déchiré entre la voie de l'honneur qui lui impose le respect de son maître et une voie plus funeste, celle de la vengeance...