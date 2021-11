Au bord de l'eau : Une rencontre au bord de l'eau

En s'installant sur l'île de Mure, au nord de l'Ecosse, Flora et Joel ont tout laissé derrière eux. La grisaille, le stress londonien... Mais pourquoi cette bougeotte chez Joel ? Pas une semaine sans qu'il prévoie un aller-retour à New York... Regretterait-il son choix ? Alors que Flora s'investit de plus en plus dans son café, Saif, le médecin réfugié de l'île, va recevoir une nouvelle incroyable qui bouleversera sa vie à jamais. Avec son charme magique et sa délicieuse cuisine, Flora pourra-t-elle trouver le bonheur et faire celui des autres ?