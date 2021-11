Anatomie de l'horreur

"Nous nous réfugions dans des terreurs pour de faux afin d'éviter que les vraies nous terrassent, nous gèlent sur place et nous empêchent de mener notre vie quotidienne". Depuis Carrie jusqu'à aujourd'hui, Stephen King, l'écrivain à l'imagination débordante, a redéfini le genre de l'épouvante et du fantastique. Qui mieux que lui pouvait disséquer la structure, les origines, les influences de ce phénomène qui constitue la matière première de son oeuvre ? Sur le ton d'une conversation effroyablement drôle et enrichissante, Stephen King nous révèle son monde secret - son enfance, ses premières terreurs, ses idoles... - et dessine les grandes lignes d'un univers fascinant qui fait partie de notre patrimoine, du Projet Blair Witch à L'Exorciste en passant par les romans de Ray Bradbury ou de J. G. Ballard. Un texte culte, dans une édition revue et enrichie de deux préfaces inédites de Stephen King. Un essai jubilatoire aux accents autobiographiques, véritable trésor de références SF et fantastiques. Meriem Djebli, Lire. Intelligent, drôle et passionnant. Michel Schneider, Le Point. Lauréat du prix Hugo, du prix Locus et du grand prix de l'Imaginaire. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean-Daniel Brèque et Jean-Pierre Croquet.