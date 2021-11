Bellérophon et la chimère

N'est pas divin qui veut. Chassé de sa cité après avoir involontairement occis son frère, Bellérophon trouve refuge à Tirynthe dans la demeure du roi Proétos. Très vite, son charme et sa vigueur gagnent le coeur ardent d'Antéia, la femme du souverain. Guidée par d'incontrôlables sentiments, elle déclare sans retenue son amour au prudent Bellérophon qui, en la rejetant, la laisse humiliée. Ecoeurée d'être ainsi traitée, la reine use alors du mensonge et de la ruse pour convaincre son mari d'envoyer le bel exilé vers une mort certaine. Mais c'est sans compter le courage et la détermination de ce grand héros dont les victoires répétées face à des adversaires toujours plus redoutables le persuadent d'avoir acquis le statut de dieu. En s'érigeant seul au rang divin, il en oublie sa condition humaine et les imperfections qui l'accompagnent. Et ça, Zeus, roi de l'Olympe, ne saurait le tolérer...