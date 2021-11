De Villon à Bonnefoy, 90 poèmes classiques et contemporains, connus ou méconnus, vous invitent au voyage en " bateau ivre " ou en " blanches caravelles ", avec " Myrto, la jeune Tarentine ", ou bien les " dames du temps jadis ". De Rutebeuf à Perec, rencontrez, " l'espace d'un matin ", " le hareng saur ", " l'aigle du casque " ou " le héron au long bec emmanché d'un long cou ". Cette anthologie propose aux lycéens un panorama chronologique de la poésie française et aborde les différents genres et registres, ainsi que les grands courants littéraires et les principaux auteurs au programme. Le parcours pédagogique facilite l'accès aux textes et leur lecture autonome dans le cadre des exercices écrits et oraux du baccalauréat.